«Ти пішов вперед, щоб закрити собою своїх»: на Харківщині загинув «кіборг» з позивним «Барс»

24 листопада в бою загинув захисник Донецького аеропорту Валерій Краснян («Барс») з Буковини. Після повномасштабного вторгнення росії воїн повернувся з-за кордону та вступив до лав Збройних Сил України. Й до останнього виборював перемогу над окупантом.

«Націоналіст, ще з 90-х років боровся за самостійну, незалежну Україну. Був активним учасником ВО «Тризуб» ім. Степана Бандери. Служив у десантно-штурмовій бригаді, у складі миротворчої місії був в Єревані, Тбілісі, Баку, — пише бойова медичка Катруся Стріла. — У 2014-му — доброволець у батальйоні «Айдар». Брав участь в боях за Щастя, Веселу Гору, Металіст, Савур-Могилу. Вивозив поранених з-під Іловайська. Згодом перейшов у ДУК, був командиром 2-ї штурмової роти 5-го батальйону. Рота воювала в найгарячіших точках — Піски, Донецький аеропорт, шахта «Бутівка».

Повернувшись з війни, Валерій одружився й став батьком двох діток, проживав за кордоном. Коли рф повномасштабним наступом пішла на Україну, 24 лютого 2022 р. зібрав своїх побратимів та вирушив на захист Києва й Київщини. Був командиром штурмової роти у 5-му батальйоні УДА. Зі своїм підрозділом обороняв Київщину, а згодом став на захист Харківщини. Там Валерій і загинув.

«Ти хотів змінити світ на краще. Без компромісів і без напівтонів. Тому пішов вперед. І навіть далі. За передній край. Щоб закрити собою своїх. Як той герой з моєї „Книги змін“, якого я змалював з тебе, — написав про загиблого у некролозі військовий журналіст Андрій Цаплієнко. - Ніколи б не написав її, друже, якби в Пісках не побачив твоїх хлопців та дівчат на „хаті Барса“. За яких ти був готовий „і душу, й тіло…“ Вісім років пройшло. Вісім років війни світла і темряви. А світ так важко міняється. І все менше навколо людей, здатних змінити його на краще. Але, Барсе, перемога буде. І країна буде такою, якою ти її бачив у своїх безкомпромісних мріях. Завжди тебе пам’ятатиму, брате».

Поховають відважного бійця 27 листопада на Чернівецькому цвинтарі…

Нещодавно у братській могилі на Харківщині знайшли тіло легендарного «кіборга» Сталкера, героя публікації «ФАКТІВ».

932

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram