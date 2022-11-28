«Це лють!»: Лілія Ребрик не стримала почуттів

Популярна телеведуча та актриса Лілія Ребрик, яка розказала про свій найстрашніший спогад під час війни, поділилася у своїй соціальній мережі почуттями, що охоплюють її після дев’яти місяців повномасштабного вторгнення.

«Р**сія зламала тисячі людських життів, — написала Ліля. — Замість миру — обрали в*йну. І цей вибір відгукнеться їм через багато поколінь. Я знаю, що ненависть — погане відчуття. Добре, хай це буде лють. Але ми ніколи не пробачимо. І… ніколи не зламаємось: ані в темряві, ані у світлі».

Ребрик згадала дітей, яких вбили росіяни, обстрілюючи українські міста та села.

«За 9 місяців виношують нове життя, — розмірковує актриса. — Народжують дитину. Плекають нове. Вони ж обрали інший шлях — шлях руйнації, смертей, вбивств».

Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення Лілія відвезла двох дочок до родини у Чернівці. Але вже на початку осені вся сім’я зібралась у Києві. Ребрик каже, що вони «дика сімейка» та не можуть жити у розлуці. Зараз її родина живе на дачі під Києвом, а Лілю кожен день чоловік возить на роботу до столиці.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк випустила заспокійливу патріотичну мантру.

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