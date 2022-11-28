Ні для кого не секрет, що запас ходу електромобілів узимку суттєво зменшується. На морозі батарея розряджається сильніше і в умовах постійних перебоїв з електроенергією це може стати справжньою проблемою для власників. У Ford підготували поради щодо зимової експлуатації електромобілів.

У мороз на запас ходу електрокара впливають три фактори. Це не лише підвищений розряд батареї в холодну погоду, а й великі енерговтрати, а також витрати на обігрів салону. Вплив цих чинників можна зменшити найпростішими способами.

Так, слід якомога частіше паркувати електрокар у теплі — у гаражі чи підземному паркінгу. Також бажано по максимуму тримати електромобіль підключеним до зарядного пристрою і прогрівати авто до поїздки, поки воно заряджається. Потрібно частіше використовувати підігрів керма і сидінь — вони набагато менш енерговитратні, ніж пічка та клімат-контроль.

Важливо також зчищати сніг із авто — він збільшує масу та погіршує аеродинаміку. Крім того, бажано відмовитися від активної їзди та легше натискати на педаль газу. Також слід регулярно перевіряти тиск у шинах — на морозі він знижується, що збільшує енергоспоживання.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як вибрати зимові шини.

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