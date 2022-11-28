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Камерун та Сербія не визначили переможця у гольовій перестрілці: відеоогляд матчу ЧС-2022

16:18 28 листопада 2022
Камерун&nbsp;— Сербія

У понеділок, 28 листопада, в Аль-Вакрі на стадіоні «Аль-Джануб» у рамках 2-го туру зійшлися невдахи стартового туру в групі G — Сербія, яка програла Бразилії (0:2), та Камерун, який поступився Швейцарії (0:1).

ЧС-2022. Група G. 2-й тур

Камерун — Сербія — 3:3

Голи: Кастелетто (29), Абубакар (63), Чупо-Мотінг (66) — Павлович (45+1), Мілінкович-Савич (45+3), Мітрович (53).

Команди видали другий за результативністю поєдинок на нинішній світовій першості (після Іспанія — Коста-Рика — 7:0 у першому турі), але із більш закрученою інтригою.

Камерун відкрив рахунок у середині першого тайму, але в компенсований час не лише дозволив супернику вирівняти становище, а й вийти вперед. Після того, як серби забили третій м'яч на початку другої 45-хвилинки, здавалося, що африканці «посипляться», але не на того натрапили. Протягом трьох хвилин форвард Абубакар, який вийшов на заміну, забив сам та віддав гольову передачу на партнера, завдяки чому Камеруну вдалося врятувати поєдинок.

Становище команд: 1. Бразилія — 3 очки (1 матч; різниця м'ячів — 2:0); 2. Швейцарія — 3 (1; 1:0); 3. Камерун — 1 (2; 3:4); 4. Сербія — 1 (2; 3:5).

В іншому поєдинку у групі 28 листопада зустрінуться (о 18:00) Бразилія та Швейцарія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іспанія в день народження померлої дочки Луїса Енріке не втримала перемогу над Німеччиною.

Фото fifa.com

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