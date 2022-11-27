Іспанія у день народження померлої дочки Луїса Енріке не втримала перемогу над Німеччиною: відеоогляд матчу ЧС-2022

У неділю, 27 листопада, завершилася ігрова програма 2-го туру чемпіонату світу з футболу у групі Е. Після несподіваної перемоги Коста-Рики над Японією (1:0) на «Ель-Бат Стедіум» в Ель-Хаурі зійшлися топові європейські збірні — Іспанія та Німеччина.

ЧС-2022. Група Е. 2-й тур

Іспанія — Німеччина — 1:1

Голи: Мората (62) — Фуллькруг (83).

Напередодні поєдинку наставник «червоної фурії» Луїс Енріке відзначив, що гра для нього особлива. І протистояння з «бундестім» тут ні до чого — уся річ у тому, що в день матчу 27 листопада дочці фахівця Касані виповнилося би 13 років. Але вона померла в серпні 2019-го через рак кісток… «Моя любов, де б ти не була, ми любимо тебе», — додав Енріке.

Щодо самої гри, то команди подарували вболівальникам справжнє видовище, яке дивилося на одному диханні, незважаючи на те, що тривалий час була «суха» нічия. Німців в одному з моментів врятувала поперечина, в яку Нойєр перевів м'яч після удару Ольмо, а німець Рюдігер навіть забив, замкнувши головою подачу зі штрафного, але арбітри скасували гол через офсайд.

Обмін моментами продовжився й після перерви. На 62-й хвилині форвард Мората відгукнувся на простріл Альби з лівого флангу та переправив м'яча у ворота повз Нойєра. Цим голом іспанці зіпсували знаковий поєдинок для голкіпера німців — 36-річний Мануель проводив свій 18-й матч на світових першостях, повторивши досягнення бразильця Таффарела та свого співвітчизника Зеппа Майєра.

Врятував же «бундестім» нападник Фуллькруг, який проводив лише свій третій матч за національну команду. Футболіст, з'явившись на полі з лави запасних, дочекався свого шансу у штрафному майданчику та пробив точно у верхній кут — 1:1, принісши своїй збірній перше очко на нинішньому мундіалі.

Щоправда, все одно в заключному турі вже не все залежатиме від німців — підопічним Ганса-Дітера Фліка необхідно обов'язково перемагати костариканців, а також сподіватися, що іспанці обіграють Японію.

Становище команд: 1. Іспанія — 4 очки (різниця м'ячів — 8:1); 2. Японія — 3 (2:2); 3. Коста-Ріка — 3 (1:7); 4. Німеччина — 1 (2:3).

У вирішальному, 3-му, турі у групі Е 1 грудня (обидва матчі — о 21:00) зіграють: Японія — Іспанія, Коста-Рика — Німеччина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що друга збірна світу Бельгія зганьбилася у грі з представниками Африки.

Фото fifa.com

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