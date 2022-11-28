Шеврони «війська Донського» та література із запереченням України: СБУ знайшла багато цікавого в Івано-Франківській єпархії УПЦ (фото)

СБУ продовжує обшуки на об’єктах УПЦ МП. Так, співробітники служби та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ МП. Про це повідомили у відомстві.

«Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава. Також Служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Більшість літератури — авторства російських діячів за видавництва російських друкарень», — йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки «великого войска Донского», яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ МП.

«Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей. Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)», — повідомили в СБУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше під час обшуків у Києво-Печерській лаврі та церквах Московського патріархату СБУ виявила проросійську літературу, мільйони готівки та людей, які не мали документів або мали паспорти з ознаками підробки.

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