Світла немає, а інгаляція потрібна терміново: у МОЗ дали важливі поради

В Україні через часті відключення світла хворі люди втрачають можливість вчасно проводити необхідні медичні процедури. В Міністерстві охорони здоров’я зібрали декілька порад, як діяти, якщо лікар призначив дитині інгаляції, а електрики вдома немає.

«Розгляньте можливість покупки пристрою для інгаляцій (небулайзера) на батарейках та запасу батарейок або акумуляторів до нього. Обговоріть з вашим лікарем застосування допоміжного пристрою для інгаляцій — спейсера. Він не потребує електрики, але важливо отримати чіткі рекомендації лікаря стосовно дозування ліків. Також слід визначити із лікарем план дій у критичному випадку, якщо немає доступу до небулайзера чи спейсера, а дитині погано. Потурбуйтесь, щоб у вас був перехідник з розетки на usb, а також з прикурювача машини на usb. Таким чином ви зможете хоча б на короткий час увімкнути небулайзер за наявності павербенку або зробити інгаляцію в авто», — розповіли у відомстві.

Там також порадили за потреби переписати на листок найближчі Пункти незламності, щоб знати, де поруч можна зробити інгаляцію в разі відключення світла у вас вдома.

Як писали «ФАКТИ», раніше в МОЗ розповіли, як зателефонувати на «103» за відсутності зв'язку.

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