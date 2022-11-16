У МОЗ розповіли, як зателефонувати на «103» за відсутності зв'язку

Систематичні обстріли рф критичної інфраструктури України, серед іншого, призводять до проблем із мобільним зв'язком. Через це в абонентів можуть виникати складнощі навіть під час спроб викликати «швидку».

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевняє, що оперативно-диспетчерська служба працює без перебоїв і дзвінки на «103» приймаються у всіх регіонах України. У разі відключення електроенергії диспетчерські продовжують працювати завдяки генераторам.

Водночас якщо громадяни не можуть додзвонитись на «103» через перебої зі зв’язком з боку безпосередньо мобільних операторів, то у такому разі українцям радять скористатися:

• стаціонарним зв’язком,

• регіональними мобільними інтернет-додатками,

• екстреним набором на телефоні.

При цьому Ляшко наголошує, що, попри масовану ракетну атаку росіян, лікарні в Україні і, зокрема, система екстреної медичної допомоги продовжують працювати без перебоїв, перейшовши на альтернативне джерело електроенергії.

«Фактично у кожному регіоні заклади охорони здоров’я, як стаціонарні, так і центри екстреної медичної допомоги, вимушені скористатись генераторами, щоб забезпечувати свою роботу після чергової атаки російських терористів. Це вкотре доводить: маємо бути готові до всього, завжди мати запасний план на випадок аварійних відключень, а в нашому випадку йдеться про генератор у кожному закладі охорони здоров’я», — каже глава МОЗ.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як залишатись на зв’язку під час вимкнення світла.

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