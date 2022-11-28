Як викликати «швидку» у Києві, якщо лінія 103 недоступна

У столиці України, яка потерпає від відключень електрики, передбачена альтернативна можливість виклику «швидкої», якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв’язком. Про це повідомили в КМДА.

Там порадили набрати номер 103 кілька разів. Якщо телефон 103 недоступний, то можна скористатися спеціальними резервними номерами:

мобільні:

672 481 446

672 481 439

672 481 438

672 481 436

672 481 437

672 481 435

672 481 434

672 481 403

674 116 176.

стаціонарні:

235−71−30

235−80−54

235−80−58

235−80−59

234−71−28

234−01−75

235−80−24

235−42−53

235−80−56

234−75−43

234−72−94

Також в КМДА повідомили, що можна зателефонувати на стаціонарні номери місцевих підстанцій/пунктів базування бригад ЕМД КНП «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва»:

235−30−57

536−19−11

258−31−90

400−61−12

280−22−49

433−97−47

518−26−88

245−88−15

245−88−16

456−44−77

515−26−07

546−18−76

573−82−83

485−11−18.

«Якщо зберігається доступ до інтернету, можна написати на [email protected] Лист має містити причину звернення, повну адресу, контактний телефон, ПІБ та вік хворого. Для абонентів „Київстар“ існує можливість виклику „швидкої“ смс-повідомленням на номер 10003. Вкажіть інформацію щодо причини виклику, повну адресу (номер будинку, під’їзду, квартири та поверх), контактний телефон, ПІБ та вік хворого. Крім того, можна звернутися до пункту постійного чи тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів обігріву. Можна зупинити автомобіль швидкої, поліції, рятувальників і попросити про допомогу або самостійно звернутися до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що попри масовану ракетну атаку росіян, лікарні в Україні і, зокрема, система екстреної медичної допомоги продовжують працювати без перебоїв, перейшовши на альтернативне джерело електроенергії.

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