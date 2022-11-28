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Енергетики підрахували, скільки електрики забере у киян головна новорічна ялинка країни

19:12 28 листопада 2022
Енергетики підрахували, скільки електрики забере у киян головна новорічна ялинка країни

Головна новорічна ялинка, від встановлення якої вирішили не відмовлятися в столиці, споживатиме 5,96 МВт на день, а це створює додаткове навантаження на енергомережу міста у розмірі 2%. Багато це, чи мало, пояснили енергетики компанії Ясно.

Згідно з опублікованою в мережі інфографікою, 1192 квартири споживають саме таку кількість електроенергії за годину (орієнтовно це 12 багатоповерхівок).

Нагадаємо, що президент Зеленський невдоволений станом підготовки столиці до ймовірного тривалого блекауту.

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