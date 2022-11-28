У вівторок, 29 листопада, на чемпіонаті світу з футболу після поєдинків 3-го туру в квартетах А та В стануть відомі чотири учасники 1/8 фіналу та стільки ж невдах турніру.

У групі А шанси на продовження боротьби на ЧМ-2022 зберігають усі команди, окрім господаря турніру Катару, який уже програв Еквадору (0:2) та Сенегалу (1:3). Збірна Нідерландів на стадіоні «Ель-Байт» в Ель-Хаурі зустрінеться з «невмотивованими» катарцями, а в паралельному поєдинку на арені «Халіфа» в Досі, в якому африканців влаштує нічия, путівку до плей-оф розіграють Сенегал та Еквадор.

Становище команд у групі А: 1. Нідерланди — 4 очки (різниця м'ячів — 3:1); 2. Еквадор — 4 (3:1); 3. Сенегал — 3 (3:3); 4. Катар — 0 (1:5).

У четвірці В, в якій про перепустку до 1/8 фіналу ще мріють усі чотири команди, в британському дербі на стадіоні «Ахмад бін Алі» в Ер-Райані поміряються силами Уельс та Англія, яка забила шість м'ячів іранцям і жодного американцям (до речі, перемога з будь-яким рахунком і нічия у паралельному матчі виведуть валлійців з групи). Водночас у принциповому протистоянні на арені «Ель-Тумма» у Досі зійдуться США та Іран.

Становище команд у групі В: 1. Англія — 4 очки (різниця м'ячів — 6:2); 2. Іран — 3 (4:6); 3. США — 2 (1:1); 4. Уельс — 1 (1:3).

ЧС-2022. 3-й тур

29 листопада (вівторок)

Група А

Нідерланди — Катар 17:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

Сенегал — Еквадор 17:00 «MEGOGO. Футбол»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"

Група В

США — Іран 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Уельс — Англія 21:00 «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іран завдяки двом голам у компенсований час переміг Уельс.

Фото Thefa.com

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