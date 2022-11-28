Португалія «всуху» обіграла Уругвай та вже чекає суперника по 1/8 фіналу ЧС-2022: відеоогляд матчу

У понеділок, 28 листопада, завершилася ігрова програма 2-го туру чемпіонату світу з футболу. Після важкої перемоги Гани над Південною Кореєю (3:2) на стадіоні «Лусаїл Айконік» у Лусаїлі зійшлися Португалія та Уругвай.

ЧС-2022. Група G. 2-й тур

Португалія — Уругвай — 2:0

Голи: Бруну Фернандеш (54, 90+3, з пенальті).

Уругваю після нульової нічиєї з Південною Кореєю в 1-му турі необхідно було зі штанів вилазити, але добиватися позитивного результату в поєдинку з Португалією. Але ані Кавані, ані Луїс Суарес, який вийшов згодом на заміну, не змогли нічого вдіяти із захистом піренейців.

Обидва м'ячі Португалія забила після перерви. Спочатку Бруну Фернандеш виконував навіс із лівого флангу на Криштіану Роналду, але п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» не зачепив м'яча головою — і сфера влетіла в кут воріт. А вже у компенсований час півзахисник «Манчестер Юнайтед» оформив «дубль», коли реалізував пенальті за гру рукою уругвайського футболіста у своєму штрафному майданчику. До речі, Бруну поки що єдиний футболіст на мундіалі, який забив кілька голів (2) та віддав кілька гольових передач (2).

Також на матчі стався й казус. Уперше на мундіалі на поле вибіг уболівальник — причому одягнений він був у футболку Супермена та написом Save Ukraine («Врятуйте Україну»).

Таким чином підопічні Фернанду Сантуша з максимальним «багажем» стали третьою збірною після Франції та Бразилії, якій вдалося достроково вийти до плей-оф мундіалю.

Становище команд: 1. Португалія — 6 очок (різниця м'ячів — 4:2); 2. Гана — 3 (5:5); 3. Південна Корея — 1 (2:3); 4. Уругвай — 1 (0:1).

У вирішальному, 3-му, турі в групі Н 2 грудня (обидва матчі — о 17:00) зіграють: Південна Корея — Португалія, Гана — Уругвай.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пізній гол Каземіро у ворота Швейцарії достроково вивів Бразилію до плей-оф ЧС-2022.

Фото fifa.com

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