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Мінус два літаки та 480 окупантів: у Генштабі назвали втрати рашистів за добу

9:05 29 листопада 2022
техніка

Минулої доби російські загарбники втратили в Україні ще 480 своїх військових, а загальні бойові втрати противника з 24 лютого вже 88380 рашистів.

Окрім особового складу, ЗСУ знищили:
- танків — 2911 (+3) од.,
- бойових броньованих машин — 5866 (+5) од.,
- артилерійських систем — 1901 (+2) од.,
- літаків — 280 (+2) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4423 (+7) од.,
- спеціальної техніки — 163 (+0).

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, у російських ЗМІ з'явилися розбіжності щодо оцінки становища мобілізованих на фронті в Україні. Одні висловлюють солідарність з мобілізованими, які відмовляються воювати через неналежне оснащення, інші вимагають покарання для всього підрозділу.

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