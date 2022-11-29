Цукерка або обручка випадково впали на підлогу: чим це загрожує сім'ї і як уникнути нещастя

Весільні обручки й перстні завжди вважалися трохи магічними прикрасами, тому з ними пов'язана велика кількість містичних історій. В народі існує також безліч прикмет, пов'язаних з цими предметами. В основному вони віщують щось недобре, пише Ukr.Media.

Наприклад, якщо обручка впала на підлогу — можна очікувати на затяжну хворобу, обручка впала на підлогу з необережності — до неприємних новин, втрата обручки — до скандалів і сварок у сім'ї. Але цього можна уникнути, якщо протягнути через обручку білу нитку.

Є окремо і «чоловічі» прикмети щодо обручок. Так, втрата прикраси чоловіком означає, що у нього з'явилися сумніви щодо дружини, а втрата його перед весіллям «говорить» про необхідність ближче придивитися до майбутньої дружини, яка може виявитися зовсім не тією, за яку себе видає.

Знайдена на вулиці обручка може призвести до сприятливих новин, і до позитивних змін у сім'ї, але носити знайдену обручку не варто- так можна перейняти на себе біди і хвороби колишнього власника. Краще знайти господаря (господиню) і цим додасти собі плюсик до карми.

Не радять езотерики і носити придбану обручку до весілля — це може відлякати подружнє щастя. Краще все ж поки носити каблучку, подаровану на заручини.

Багато прикмет пов'язано також із солодощами, перш за все — з цукерками. Так, випадково знайдена в кишені цукерка передрікає несподіване задоволення, а порожня обгортка — гірке розчарування.

Упаковка з цукерками, що розсипалася в магазині або дорогою додому попередить, що невдовзі з вашого життя на якийсь час зникнуть дрібні радості. Швидше за все, вам буде не до них через настання сесії чи авралу на роботі.

Тому, упустивши цукерки (цукерку) терміново зберіть їх, примовляючи: «Радість — у дім, нещастя — геть».

Нагадаємо, раніше езотерики пояснили, чому не можна віддавати старий одяг та взуття навіть нужденним.

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