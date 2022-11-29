Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко погодила відпустку та виплату матеріальної допомоги депутату облради, гендиректору КП «Обласний центр медичної статистики, здорового способу життя та інформаційно-аналітичної статистики» Володимиру Святашу, якого підозрюють у зв'язках з окупантами та мають позбавити мандату та звання «Почесний громадянин Харківської області». Про це свідчать документи, оприлюднені харківським виданням «Думка».

Так, згідно з оприлюдненим документом, 19 жовтня Володимир Святаш письмово звернувся до Тетяни Єгорової-Луценко із заявою про погодження дати відпустки, її термінів та надання матеріальної допомоги на оздоровлення.

26 жовтня голова Харківської облради Єгорова-Луценко погодила Володимиру Святашу відпустку тривалістю 24 календарні дні, починаючи з 5 листопада 2022 року, «з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення».

23 листопада пресслужба Харківської облради на запитання журналіста, чи справді Єгорова-Луценко погодила відпустку Святашу та чи може це вплинути на розгляд питання щодо позбавлення цього депутата звання «Почесний громадянин Харківської області», повідомила, що це не відповідає дійсності й голова облради не погоджувала відпустку.

Проте вже 24 листопада, після надання документа про погодження відпустки та виплату матеріальної допомоги Святашу, у пресслужбі повідомили, що наразі не коментують цю інформацію.

Нагадаємо, Володимир Святаш є батьком екснардепа від Партії регіонів Дмитра Святаша, якого, за інформацією ЗМІ, російські окупанти після захоплення Харкова планували зробити «гауляйтером» Харківської області.

За даними порталу YouControl, з 25 квітня цього року Володимира Святаша тимчасово відсторонено від виконання обов'язків гендиректора КП «Обласний центр медичної статистики, здорового способу життя та інформаційно-аналітичної статистики». За інформацією Харківського антикорупційного центру, він не з'являється на робочому місці з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Володимир Святаш став «Почесним громадянином Харківської області» 27 лютого 2020 року. 21 листопада 2022 року Експертна рада рекомендувала Харківській обласній раді розглянути питання про позбавлення Святаша цього звання та відповідної стипендії.

6 жовтня 2022 року під час засідання фракції «Блок Кернеса — Успішний Харків» у Харківській облраді її члени ухвалили рішення виключити Святаша із фракції та застосувати до нього норму про імперативний мандат, що означає дострокове його вилучення з лав депутатів Харківської облради. Це рішення набуде чинності після відповідного рішення Харківської обласної територіальної виборчої комісії, яку наразі зібрати не вдається через бойові дії.

На фото у заголовку Харківська облрада після ракетного удару рашистів

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