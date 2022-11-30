«Не треба хвилюватися, нікого не забудуть»: у Міноборони зробили важливу заяву для учасників бойових дій

Міністр оборони Олексі Рєзніков розповів про алгоритм оформлення документів для учасників бойових дій.

«Міністерство оборони завершило необхідні кроки для запуску процесу оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії росії. Усі, хто має підстави, отримають статус УБД та відповідні соціальні гарантії. Не треба хвилюватися, нікого не забудуть і не загублять», — зазначив він.



За його словами, за 9 місяців активної фази війни нараховуються сотні тисяч учасників бойових дій — обробка такого масиву документів потребуватиме певного часу. Для розгляду матеріалів у системі Міноборони буде утворено 18 комісій, які почнуть роботу орієнтовно з 1 грудня, після чого стартує робота з документами.

Отримати статус УБД можна трьома способами:

за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;

за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;

за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

«Процес надання статусу УБД буде контролюватися, щоб не допустити появи фейкових ветеранів, які героїчно „обороняли котли“ у глибокому тилу. Це, насамперед, питання поваги до справжніх героїв, які боронять Україну, ризикуючи життям», — зазначив він та додав: «Спочатку можуть бути якісь нюанси через велику кількість звернень. Прошу набратись терпіння. Ми усе швидко подолаємо».

Детальніше про процедуру можно почитати на сайті Міноборони України.

Нагадаємо, що статус УБД можуть отримати й добровольці, які пішли на фронт.

Фото Генштабу ЗСУ

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