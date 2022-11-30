Чи можна відмовитися від виходу на пенсію після досягнення 60 років і як це позначиться на розмірі виплат у майбутньому: роз'яснення ПФУ

Для того, аби вийти на заслужений відпочинок у 60 років в 2023 році страховий стаж майбутнього пенсіонера має становити 30 років. Втім, це можна зробити й пізніше — тоді виплати збільшуватимуться у відповідності до часу, який людина пенсійного віку відпрацює.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, тим, хто набув права на пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але після досягнення пенсійного віку виявив бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, пенсія за віком призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії.

В таких випадках основний розмір пенсії збільшується:

на 0,5% - за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75% - за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Тобто, якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менший, ніж 60 місяців, то за кожен рік такого відтермінування вона отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5×12), за два роки пізнішого виходу на пенсію — 12% (0,5×24) і так далі. А от відстрочка на шість років (це — 72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72×0,75).

Зазначаєтся, що при цьому враховуются лише повні місяці роботи — за неповний відпрацьований місяць підвищення виплат не здійснюється.

Про своє бажання призначити пенсію пізніше людина повиннаповідомити орган ПФУ до досягнення нею пенсійного віку. Якщо цього не зробити і якщо в Реєстрі застрахованих осіб наявна інформація про весь її страховий стаж (оцифровано паперову трудову книжку), то пенсію призначать автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо ж людина продовжує працювати і не звертається із заявою про призначення пенсії, а її паперова трудова книжка не була оцифрована, то у такому разі вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше.

Пенсія за віком з відстрочкою призначається за зверненням пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо звернення мало місце не пізніше трьох місяців з такого дня. Якщо ж пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, — пенсія призначається з дня звернення.

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні буде переглянуто розмір прожиткового мінімуму, у тому числі й для осіб, які втратили працездатність. Отже, деяким категоріям пенсіонерів підвищать виплати.

Фото Pixabay

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