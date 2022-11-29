Підвищення пенсій з 1 грудня: кому пощастить найбільше

Як відомо, з 1 грудня в Україні буде переглянуто розмір прожиткового мінімуму, а це означатиме і збільшення розміру пенсій. Кому із пенсіонерів пощастить найбільше, пояснив незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін.

Такими «щасливчиками» він назвав пенсіонерів молодших 70 років із повним стажем (30 та 35 років) — їм мінімальну пенсійну виплату збільшать із 2300 до 2500 гривень. Водночас підвищення торкнеться лише непрацюючих.

Якщо ж накопичений страховий стаж не досягає 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки), планку мінімальної пенсії все одно трохи піднімуть, пропорційно до стажу, виходячи з суми 2500 гривень.

Водночас, за словами експерта, важливо враховувати, що мінімальна пенсія за віком особам віком від 65 років за повного стажу з 1 жовтня вже становить 2680 гривень (40% від мінімальної зарплати). Тому підвищення мінімальних виплат особам молодше 70 торкнеться переважно пенсіонерів молодших за 65 років.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді нагадали, як зміняться умови виходу на пенсію у 2023 році.

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