Щонайменше 30 років стажу: у ПФУ нагадали, як зміняться умови виходу на пенсію у 2023 році
Щоб зараз вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 29 років страхового стажу. З 2023 року стажу потрібно ще більше. Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію у 60 років, з кожним роком зростатиме на один рік до 2028 року.
Про це нагадали спеціалісти Пенсійного фонду України.
І якщо зараз для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 29 років стажу, то у 2023 році пенсіонер повинен мати 30 років стажу.
А у 2028 році для цього знадобиться мати стаж не менше 35 років!
Але що ж робити громадянам, які не накопичили необхідної кількості стажу для виходу на пенсію у 60 років?
Насамперед громадяни, які не встигли або не змогли заробити достатньої кількості стажу для виходу на пенсію у 60 років, зможуть вийти на відпочинок у 63 роки за наявності стажу не менше 20 років.
А українці, які змогли накопичити від 15 до 20 років стажу — у 65 років.
Якщо ж ваш трудовий стаж менше 15 років, то після досягнення 65 років замість пенсії можна буде отримувати соціальну допомогу від держави за умови, якщо після 65 років у пенсіонера дохід буде меншим за прожитковий мінімум.
Вирішити проблему з нестачею страхового стажу можна так:
- якщо є час, офіційно працевлаштуватися, щоб накопичити стаж;
- якщо є гроші, добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду;
- докупити стаж, якого не вистачає, за ціною 44% від мінімальної зарплати за кожен місяць.
Нагадаємо, нещодавно в Україні нещодавно уточнили Порядок нарахування стажу для призначення пенсій. Зміни зачепили широке коло осіб — селян, підприємців, дружин військовослужбовців, засуджених та реабілітованих осіб, працівників, які мають пільговий стаж, а також людей, які втратили документи через війну.55
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