Цікавлять і криві, і сліпі: у білорусі проводять приховану мобілізацію

У білорусі, за інформацією телеграм-каналу БГМ, продовжують викликати чоловіків у військкомати для «звірки даних». При цьому Міноборони переконують місцевих у «рутинності» того, що відбувається: мовляв, так роблять щороку. Але люди заявляють — ніхто їх нікуди не викликав роками. Тепер же повістки для звірки приходять навіть тим, у кого вік за 50 і серйозні хвороби в анамнезі.

«Крім того, один із читачів запевняє, що його знайомого під час „перевірки“ даних намагався закликати на контрактну службу якийсь російський вояка. Цей же читач повідомляє, що всіх молодих хлопців, які прийшли на звірку, відправляють на збори. „Мого родича викликали до військкомату. Йому 52 роки, але він у молодості служив прапорщиком. Сказали, щоб збирався на тиждень. Але він хворий, у нього онко, він сказав, що нікуди не поїде. Приніс їм документ про підтвердження діагнозу, йому відповіли нічого не знаємо“ — це розповідь одного з білорусів».

Інші ж скаржаться, що людина ходила на «звірку даних», у воєнник вклеїли припис і повідомили, що зараз у разі оголошення мобілізації зобов'язаний з'явитися. При чому бажано не у військкомат, а прямо в частину, де проходив строкову.

Нагадаємо, що у розвідці пояснили, для чого ворог поширює чутки про наступ на Україну з білорусі.

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