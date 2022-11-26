Наступ на Україну з білорусі: у розвідці пояснили, для чого ворог поширює ці чутки

У Генштабі ЗСУ постійно наголошують, що не виключають проникнення ворожих ДРГ на територію України з боку білорусі, проте про загрозу вторгнення з цього напрямку поки не йдеться. Втім, останнім часом в інформаційному просторі поширюються повідомлення щодо планів ворога атакувати Україну ударним угрупованням рф та республіки білорусь з боку північних кордонів наприкінці листопада.

Як повідомлять у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, така інформація підсилюється анонімними «вкидами» про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню.

«Подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію, тим самим провокуючи їх вступити у війну», — вважають в українській розвідці.

Інша мета цієї ІПСО — панічні настрої серед українців. Звертається увага на те, що спочатку в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого «вторгнення» 25−28 листопада, а за кілька годин дата «вторгнення» змістилася на 28−29 листопада.

Громадян закликають не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації: «За даними розвідки, наразі на території білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі».

Раніше в ГУР МО повідомляли, що російські спецслужби можуть готувати теракти на території білорусі, у тому числі й на ядерних об'єктах, аби звинуватити у цьому Україну та громадян країн НАТО. Ймовірними територіями називалися прикордонні Гродненська та Брестська області.

Фото — скріншот

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