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Фішка — у смородиновому варенні: незвичайний рецепт «рагу шведських селянок»

13:50 30 листопада 2022
Рагу

Після того, як телеведучий Григорій Герман розповів, як приготувати капонату по-сицилійськи, відомий кулінарний ресурс «Кухні народів світу» поділився рецептом м'ясного рагу із національної шведської кухні.

Складові:

• яловичина — 1 кг
• часник — 2 головки
• цибуля шалот — 20 шт
• грудинка копчена — 200 гр
• лавровий лист — 3 шт
• смородинове варення — 2 ст л
• зелень петрушки — пучок
• сіль, перець — за смаком

Приготування:

1. М'ясо нарізати невеликими шматочками, посолити, поперчити та перемішати з очищеними зубчиками часнику.

2. На дно товстостінної каструлі покласти лавровий листок, потім викласти м'ясо з часником. Залити водою, щоби покривала. Довести до кипіння, зняти піну та варити на повільному вогні 1,5 години

3. Нарізати грудинку тонкими смужками. Підсмажити на сковороді та в розтоплений жир покласти цибулини. Обсмажити їх до золотистого кольору. Додати смородинове варення

4. У готове м'ясо, додати смажену грудинку з цибулею та смородиновим варенням. Тушкувати ще 15 хвилин. Посипати петрушкою

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати рагу з кролика — улюбленої страви Портоса з «Трьох мушкетерів».

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