Після того, як телеведучий Григорій Герман розповів, як приготувати капонату по-сицилійськи, відомий кулінарний ресурс «Кухні народів світу» поділився рецептом м'ясного рагу із національної шведської кухні.

Складові:

• яловичина — 1 кг

• часник — 2 головки

• цибуля шалот — 20 шт

• грудинка копчена — 200 гр

• лавровий лист — 3 шт

• смородинове варення — 2 ст л

• зелень петрушки — пучок

• сіль, перець — за смаком

Приготування:

1. М'ясо нарізати невеликими шматочками, посолити, поперчити та перемішати з очищеними зубчиками часнику.

2. На дно товстостінної каструлі покласти лавровий листок, потім викласти м'ясо з часником. Залити водою, щоби покривала. Довести до кипіння, зняти піну та варити на повільному вогні 1,5 години

3. Нарізати грудинку тонкими смужками. Підсмажити на сковороді та в розтоплений жир покласти цибулини. Обсмажити їх до золотистого кольору. Додати смородинове варення

4. У готове м'ясо, додати смажену грудинку з цибулею та смородиновим варенням. Тушкувати ще 15 хвилин. Посипати петрушкою