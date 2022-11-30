Пенсійне страхування в Україні стало доступним з 16 років: у ПФУ розповіли, як працюватиме новий закон

У Пенсійному фонді України детально роз'яснили, як працюватимут нові положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні». Документ, який ухвалила Верховна Рада, зокрема, дозволяє особам, які 16-річного віку та не є пенсіонерами, добровільно сплачувати (або на їхню користь — треті особи) страхові внески на пенсійне страхування.

У ПФУ зазначають, що через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (портал «Дія») або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України людина в електронній формі укладає договір з фондом шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків.

Ідентифікація проводиться з використанням кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації «Bank ID» чи у інший спосбів.

Розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати людина визначає самостійно. Суми зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок ПФУ. Цей місяць буде враховано до страхового стажу.

Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску заробітна плата перевищить за відповідний місяць максимальну величину, з якої сплачуються страхові внески, частина страхових внесків зарахується в рахунок наступного місяця.



«Якщо на підставі договору про добровільну сплату страхових внесків застрахованою особою чи на її користь буде сплачено в місяці, наприклад, 2 000 грн, то з урахуванням ставки єдиного внеску 22 відсотки це відповідає заробітній платі 9 090,91 грн. Тобто місячна заробітна плата (дохід), яка буде врахована при обчисленні пенсії, збільшиться більш як на 9 тисяч грн. Фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для призначення пенсії, а не збільшують реально отриману зарплату», — пояснюють у фонді.

Ухвалений закон також врегульовує й питання здійснення благодійних пожертв юридичних та фізичних осіб — знеособлених або персоналізованих (адресованих конкретному пенсіонерові). 70 відсотків персоналізованої благодійної пожертви буде спрямовано для виплати визначеному благодійником пенсіонерові. А знеособлені благодійні пожертви та 30 відсотків персоналізованих благодійних пожертв буде використано Пенсійним фондом України на виплату та доставку пенсій в солідарній системі.

Фото ПФУ

Закон набуде чинності наступного дня після його опублікування. Не пізніше трьох місяців з цієї дати Пенсійним фондом України за погодженням з Міністерством соціальної політики України буде затверджено Типовий договір та порядок його укладення, Порядок обліку сум, які сплачуються/підлягають сплаті на рахунки Пенсійного фонду України, Порядок сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові.

Нагадаємо, що з 1 грудня, коли в Україні зросте прожитковий мінімум, збільшатся й пенсії низки категорій українців. Це, зокрема, стосуєтся тих, хто отримує мінімальну та максимальну пенсії. Також мають зрости виплати тим, хто втратив годувальника — військовослужбовця.

Фото Pixabay

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