Будуть враховувати два показники: стало відомо про зміни у нарахуванні пенсій для «чорнобильців»

З 1 грудня набувають чинності зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в частині визначення середньомісячного заробітку. Мова йде про зміну показника середньої заробітної плати учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та непрацездатним членам їх сімей при обчисленні пенсій по інвалідності та в разі втрати годувальника. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду у Тернопільській області.

Це стосується тих випадків, якщо пенсія призначена із заробітної плати за період роботи в зоні відчуження впродовж 1986−1990 рр.

«Тепер при розрахунку середньомісячного заробітку буде застосовуватися показник середньої заробітної плати за 2014−2016 рр., збільшений на коефіцієнти індексації — 6186,32 грн (3764,40 грн*1,17*1,11*1,11*1,14,).

До внесення змін цей показник становив 1526,39 грн (928,81 грн*1,17*1,11*1,11*1,14).

У разі коли особа звернулася за призначенням пенсії з урахуванням заробітної плати (доходу), одержаної (одержаного) за роботу в зоні відчуження в 1986—1990 рр., визначають два показники середньомісячного коефіцієнта заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії:

обчислений з врахуванням заробітку із зони відчуження;

обчислений, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати".

Після визначення двох коефіцієнтів пенсія призначається з урахуванням вищого середньомісячного коефіцієнта заробітної плати. Перерахунки проводяться автоматично без додаткових звернень одержувачів пенсій.

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