Отримання пенсій та пільг в умовах війни: у ПФУ зробили важливі роз'яснення

В умовах воєнного стану деякі пенсіонери, а також одержувачі субсидій іноді мають труднощі з оформленням виплат та отриманням допомоги. У Пенсійному фонді дали роз'яснення, як людям отримати свої гроші.

Якщо пенсія чи субсидія виплачуються через банк, то гроші надійдуть на рахунок, де б людина не знаходилася.

«Незалежно від того, де ви знаходитесь: на тимчасово окупованій території, на території, де ведуться активні бойові дії або тимчасово виїхали у безпечне місце, кошти надійдуть на ваш рахунок своєчасно (у певну дату виплати)», — йдеться у повідомленні.

Якщо людина отримувала пенсію та/або субсидію через «Укрпошту», то для тих, хто перебуває за місцем постійного проживання, гроші принесуть додому або їх можна отримати у поштовому відділенні.

Людина, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться активні бойові дії, може отримати кошти, коли це стане безпечним. Другий варіант — з рахунку, відкритого Пенсійним фондом України в «Ощадбанку», або у листоноші.

Щоб отримати кошти з рахунку, потрібно особисто звернутися до «Ощадбанку» для укладання з ним договору банківського рахунку.

Якщо ж людина хоче продовжувати отримувати пенсію через «Укрпошту», слід звернутися до будь-якого сервісного центру головного управління ПФУ або до місцевої влади.

Людина, яка тимчасово виїхала до іншого населеного пункту України, отримати свої виплати може у відділенні поштового зв'язку або з доставкою додому за тимчасовим місцем перебування поштовим переказом, або у «Ощадбанку» через послугу «Швидка копійка».



Для цього потрібно звернутись через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для оформлення поштового переказу можна звертатися до Контакт-центру «Укрпошти» за номером 800 300 545.

Якщо людина тимчасово виїхала за межі України, отримати свої виплати вона може після повернення або раніше (у разі переказу виплат на банківський рахунок). Заяву про зміну способу виплати можна подати через власний кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як зміняться умови виходу на пенсію у 2023 році.

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