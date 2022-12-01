Вісім обстрілів за ніч: окупанти кілька годин били «Градами» та важкою артилерією Дніпропетровщиною

Російські окупанти на Запоріжжі своєрідно готують свій «жест доброї волі» — вони всю ніч не полишали у спокої сусідню Нікопольщину — зафіксовано вісім обстрілів із застосуванням РЗСО «Град» та важкої артилерії.

Під ворожий вогонь потрапили дві громади — Марганецька та Червоногригорівська, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Попередньо, люди не постраждали.

Що ж до руйнувань, то у Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач. Близько 300 родин лишились без світла, ще зо три десятки — без газу.

На щастя, цього разу люди не постраждали

У Марганецькій громаді представники ДСНС ще продовжують обстежувати уражені території і з’ясовувати деталі атак. Втім, за даними очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, цю громаду атакували з важкої артилерії і «Градів» близько 7 разів.

Нагадаємо, що в ніч на 20 листопада по Нікопольщині і сусідніх громадах ворог випустив 60 смертоносних снарядів, а в ніч на 23 листопада у прифронтовому місті зазнали поранень дві мирні мешканки.

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