Від 18 до понад 50 тисяч грн: які зарплати виплачують українцям у Чехії

В Чехії, куди рятуючись від війни, переїхала частина українських жінок з дітьми, багато наших земляків уже працевлаштувалися.

Про це йдеться у дослідженні експертів міграційної платформи EWL.



І кількість тих, хто офіційно знайшов роботу, зростає. На сьогодні майже кожен 5-й власник візи тимчасового захисту офіційно працює.

До кінця жовтня, за даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, таких понад 98 тисяч.

З початку війни біженці з України отримали у Чехії понад 460 тисяч віз тимчасового захисту. Серед їхніх власників, які знайшли роботу, близько трьох чвертей складають жінки.

За словами директора з питань міжнародного розвитку міграційної платформи EWL Михаліна Селевича, частина біженців, які приїхали у перші місяці війни, вже повернулися до України. Наразі залишаються та їдуть працювати до Чехії мешканці Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Маріуполя, Дніпра. Вихідців з Заходу України, які працюють у Чехії, десь 10%.

Чехія як країна транзиту, так і країна призначення є третьою за кількістю зареєстрованих українських біженців у регіоні після Польщі та Німеччини, а також з найбільшою кількістю біженців з України на душу населення у світі.

Велика українська діаспора, яка перебувала в Чехії до війни, економіка з найнижчим рівнем безробіття в ЄС (2,2% у вересні) та значна солідарність з біженцями призвели до того, що велика кількість українців вирішила шукати притулок у Чехії і досі залишається в країні. Натомість чеські роботодавці активно беруть на роботу іноземних працівників, і часто вакантні позиції займають українці.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, скільки коштуватиме життя в Чехії родині українських біженців.

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