Вистачить 1400 євро на місяць: скільки коштуватиме життя в Чехії сім'ї українських біженців з двох людей

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну багато українських жінок з дітьми опинилися в Чехії. Ця країна на третьому місці в ЄС за кількістю віз тимчасового захисту для наших співвітчизників.

У Чехії чудовий клімат, високий рівень життя, чудовий транспорт та порівняно невисокі ціни.



За вартістю життя Прага посіла 60 місце з 227 міст у рейтингу Mercer Cost of Living 2022, пише VisitUkraine.today.



Сім'я з 2 осіб на місяць може прожити на 35 тисяч чеських крон (1400 євро).

Майже половина цих грошей посідає оренду житла. Наприклад, у центрі Праги однокімнатну квартиру можна орендувати за 600 євро на місяць, а в інших районах — за 400 євро. Чим ближче історичний центр й лінія метро, тим дорожче коштуватиме оренда.

У менших містах витрати на оренду будуть меншими, враховуючи нижчий попит.

При цьому варто враховувати, що під час підписання договору оренди ріелтер може попросити сплатити плату за перший та останній місяць проживання, а також заставу.

Окремим пунктом йде вартість комунальних послуг -180 євро. Це водопостачання, світло, вивіз сміття. У Чехії найчастіше світло та газ прив'язані до конкретної людини, а не до квартири. Також існують неспеціалізовані комунальні платежі — освітлення у під'їзді, прибирання будинкової території.

Інтернет вдома коштуватиме 20 євро на місяць.

Часто квартири в Чехії здаються без меблів, тільки з вбудованою кухнею та вбудованими шафами. Тож людям доводиться ще багато купувати самостійно.

Продукти у Чехії хороші, але дорожчі, ніж у Польщі. Але самі чехи та іноземці користуються знижками, які є у всіх торгових мережах. Іноді ці знижки досить суттєві. Сім'я, яка готує страви вдома, може вкластися у 200 євро на місяць. Якщо не обмежуватися покупкою продуктів, а й харчуватися поза домом, слід розраховувати на 350−400 євро на місяць.

У Чехії працюють великі торгові мережі: англійські супермаркети Tesco, німецькі Aldi та Albert, місцевий голландський підрозділ Ahold Delhaize, а також Billa та Lidl.

Відносно недорогі та якісні продукти можна купити й на фермерських ринках.



Вартість обіду на двох у недорогому ресторані може становити 16 євро. У туристичному центрі — ціни вдвічі більші.

Сходити до Празького театру коштуватиме 35 євро за квиток, у кіно — 5 євро.

У Чехії у державні свята безкоштовно можна відвідати багато музеїв, палаців, замків.

У країні чудовий громадський транспорт. Він найкращий у Європі після Швейцарії.

Можна придбати квитки як для разових поїздок, так проїзні на місяць. 1 поїздка — 1 євро, місячний проїзний на всі види транспорту — 20 євро.

Ціни на бензин коливаються від 1,29 євро до 1,36 євро за літр. Для поїздок платними магістралями необхідно на заправці купити віньєтку для авто — вона 55,5 євро на рік.

У Чехії найвищий рівень охорони здоров'я. Безкоштовні медичні послуги — для власників державних страхових полісів. Поліси біженцям держава сплачує протягом 5 місяців. Далі за тих, хто знайшов офіційну роботу, платить роботодавець, решта мають оплачувати самі. За дітей та інвалідів продовжує сплачувати страховку уряд.

Базовий пакет на місяць коштуватиме 80 євро. За ці кошти можна отримати консультацію лікаря та видачу медичних препаратів за рецептом.

Якщо страхування відсутнє, огляд лікаря коштуватиме 25−30 євро. Як і в інших країнах, дуже дорого коштують стоматологічні послуги.



Нагадаємо, у Польщі, яка готова прийняти ще 800 тисяч українських біженців, нашим землякам доведеться самим оплачувати житло.

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