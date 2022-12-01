Жодної зрівнялівки: у ПФУ пояснили, чому сума одержуваних українцями лікарняних відрізняється
Розмір виплат, що їх українці отримують у випадку тимчасової непрацездатності, залежить від середньоденної зарплати людини та тривалості її страхового стажу. Про це нагадали у Пенсійному фонді.
Розміри виплат нині такі:
- 50% вашої середньої зарплати (доходу) — якщо страховий стаж менший ніж 3 роки;
- 60% — страховий стаж від 3 до 5 років;
- 70% — страховий стаж від 5 до 8 років;
- 100% — страховий стаж перевищує 8 років.
Є й такі громадяни, яким під час хвороби виплачують 100% середнього доходу:
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи I-III категорії;
- батьки або особа, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи;
- ветерани війни, постраждалі учасники Революції гідності та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
- жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;
- донори, які мають право на пільгу у відповідності до Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»;
- медичні працівники (у разі самоізоляції при захворюванні на COVID-19).
Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді пояснили, що робити, якщо не сформувався електронний лікарняний.35
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