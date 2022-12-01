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Україна

рф стала менше використовувати іранські дрони: пояснення військових

12:38 1 грудня 2022
Збитий БПЛА

Українські військові підтвердили нову тенденцію — зменшення застосування ворогом іранських дронів-камікадзе «Shahed-136». На думку керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталії Гуменюк, це може свідчити як про закінчення запасів, так і про зміну тактики їхнього подальшого використання.

Офіцер відзначила, що нині ворог частіше використовує БПЛА «Ланцет» власного, російського виробництва.

«Те, що вони наразі не використовують „Шахеди“, яких у них було на початку дуже багато, може свідчити як про закінчення запасів, так і про те, що змінюється тактика, а також і про вивчення нюансів їхньої маневренності в нових погодних умовах», — зазначила Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

При цьому вона нагадала, що раніше ЗСУ завдали удару по пункту підготовки управління дронами, під час якого було ліквідовано іранських інструкторів, і це теж мало свій вплив на активність використання безпілотників, які в рф вперто називають своїми БПЛА «Герань-2».

Нагадаємо, що в жовтні СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів-камікадзе і ракет російській армії, яка воює в Україні. Метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

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