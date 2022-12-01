Блокували вивезення українського зерна до ЄС: СБУ розкрила корупційну схему на митниці

Співробітники СБУ викрили чиновників митниці, які вимагали хабарі та блокували вивіз українського зерна до країн Євросоюзу.

Як повідомили у спецслужбі, викрито керівництво Київської, Львівської та Чернівецької митниць, яке організувало механізм незаконного отримання грошей за оформлення експортно-імпортних операцій.

За різні суми хабарів вони «гарантували» представникам агрокомпаній безперешкодне митне оформлення оптових партій сільгосппродукції, яка експортується до країн Євросоюзу, зокрема українського зерна.

Також учасники злочинного механізму вимагали гроші з підприємців, які ввозили в Україну іноземні товари широкого вжитку для подальшого продажу у торгових мережах нашої держави.

Щодня організатори схеми отримували «доходи» у сотні тисяч гривень.

У разі відмови платити «данину» — створювали штучні перешкоди під час проведення митних процедур, застосовували бюрократичні «відмови» у провезенні продукції.

Зокрема, співробітниками СБУ задокументовано факт вимагання грошей працівником митниці у столичному регіоні. Серед іншого він вимагав кошти у бізнесмена, який з початку повномасштабного вторгнення пішов на службу до ЗСУ та бере участь у бойових діях. Щоб його фірма працювала, він змушений був узяти кілька днів відпустки, щоби заплатити хабар.

Співробітники СБУ затримали чиновника «на гарячому» під час отримання всієї суми хабаря.

Вирішується питання про повідомлення про підозру для нього та інших учасників правочину.

Правоохоронці провели обшуки у місцях проживання та роботи заступника начальника Чернівецької митниці, а також у посадових осіб митного посту «Містечко» у Львівській області.

Раніше СБУ та Нацполіція ліквідували корупційну схему у Південному міжрегіональному управлінні Мін'юсту. Там топ-чиновник отримував хабарі від учасників виконавчих проваджень за прискорену процедуру зняття арешту з особистого майна.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Харківщині під суд піде лікар-хабарниця, яка за 2,5 тисяч доларів оформляла «непридатність» до служби в армії.

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