Рашисти шантажують ООН севастопольськими ядерними об’єктами

На засіданні Генеральної асамблеї ООН під час обговорення річного звіту про роботу МАГАТЕ представник російської делегації Олександр Шевченко заявив про те, що держава-агресор «готова на запит надати доступ до ядерних об’єктів у Севастополі в рамках здійснення гарантій МАГАТЕ».

«Без коментарів дану тезу поширила російська пропаганда, а окремі підконтрольні агресору „кримські медіа“ почали заявляти про „допуск на військові об’єкти“ та про нібито „неймовірну щедрість“ у формі „капітуляції-лайт“. Мовляв, „односторонні поступки кремля розцінюються сьогодні не як жест доброї волі, а як вимушена реакція на низку поразок у війні“, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. - Насправді зазначену заяву окупантів в ООН варто розглядати в першу чергу як провокацію, „кримські медіа“ очевидно „не в курсі“, що єдиним ядерним об’єктом, наявність якого в Криму не заперечують, є захоплений у 2014 році цивільний на той момент навчальний ядерний реактор профільного севастопольського інституту. Саме про нього, як про небезпечний та непідконтрольний ядерний об’єкт, захоплений окупантами, з 2014 року послідовно заявляє в МАГАТЕ делегація України».

За інформацією експертів асоціації, з 2014 року для всіх можливих візитів до окупованого Криму чиновників міжнародних організацій кремль ставив одну нездійсненну умову — злочинне «визнання» нібито «російського статусу півострова», на що жодна міжурядова структура піти не могла. Тепер же російська влада розігрує «севастопольську ядерну комбінацію», за якої, можливо, делегація МАГАТЕ до Криму не поїде, відмовившись виконати злочинні вимоги росіян щодо «визнання півострова».

«Тоді окупанти можуть здійснювати на об’єктах, що знаходяться в Севастополі, всілякі провокації та заявляти про «надзвичайні ситуації», включаючи фейкові «ракетні атаки і напади дронів» на захоплений у 2014 році цивільний ядерний об’єкт України. Якщо ж делегація МАГАТЕ прибуде до Криму, без будь-яких злочинних політичних «визнань», то окупанти намагатимуться її використовувати як знаряддя «легітимації» фейкової севастопольської «адміністрації» та інших підконтрольних агресорові структур, таких як фіктивний «Севастопольський державний університет».

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму, де окупанти риють окопи в очікуванні приходу ЗСУ, активісти підпільного руху «АТЕШ» заявили про ліквідацію у Сімферополі 30 російських військовослужбовців у шпиталях.

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