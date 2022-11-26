Офіційні особи США висловили занепокоєння, що росія може застосувати хімічну зброю під час нападу на Україну. Як повідомляється, співробітники Байдена визначили, що володимир путін застосує хімічну зброю, перш ніж вдатися до ядерного варіанту.

Видання Politico оприлюднило побоювання, які надійшли від шести осіб, «обізнаних у цьому питанні», в той час як офіційні особи активізували підготовку до ескалації в Україні. Серед тих, на кого посилається видання, були посадовці США та Міністерства оборони, які говорили на умовах анонімності.

Вони додали, що США не мають розвідувальних даних, які б свідчили про неминучість такої атаки. Як повідомляється, чиновники сподіваються знайти підтримку і ресурси для зміцнення систем виявлення хімічних речовин. Один з тих, хто говорив з Politico, підкреслив труднощі, з якими стикаються іноземні держави, намагаючись виявити сліди хімічної зброї за кордоном.

Нервово-паралітичні речовини, подібні до тих, що були використані проти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері в 2018 році, а також проти опонента Путіна Олексія Навального — можуть бути застосовані таємними засобами. Хімічні речовини легко приховати, і їх використання може стати зрозумілим лише після ретельного розслідування.

Хоча офіційні особи висловили занепокоєння щодо потенційної ескалації, якщо російська воєнна кампанія продовжить стагнацію, експерти погоджуються, що бойові дії, швидше за все, зупиняться в зимові місяці. Україна добре підготовлена до зими, а НАТО забезпечила збройні сили країни теплим одягом на цей сезон. Але вони і росія все ще будуть намагатися провести значні наступальні операції, і бойові дії, ймовірно, сповільняться протягом холодних місяців. Для проведення великого наступу мінус 15 градусів буде викликом для обох сторін.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, найбільші втрати ворог зазнає на Луганщині, лікарні переповнені пораненими, морги — вбитими окупантами.

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