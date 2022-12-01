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«Визнання росії спонсором тероризму зв’язало б нам руки на шляху до деескалації», — Білий дім

10:00 2 грудня 2022
Джон Кірбі

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Проти такого кроку виступають і гуманітарні організації, додав він.

«Ми все ще не вважаємо, що таке визначення відповідатиме потребам, які ми маємо в Україні… Дійсно, ми говорили з деякими неурядовими організаціями, і вони сказали нам, що таке визначення тероризму ускладнить для них доставку гуманітарної допомоги українцям, — сказав Кірбі, вказуючи на юридичні наслідки формального включення росії до списку держав, що спонсорують тероризм. — Відверто кажучи, це також може зв'язати руки міжнародному співтовариству, коли і якщо ця війна закінчиться, з точки зору гнучкості у пошуку шляхів до деескалації».

Відповідаючи на запитання, як прихід зимової погоди змінить ситуацію на фронті в Україні, Джон Кірбі оцінив, що очікує зниження темпів та інтенсивності бойових дій через бруд, хмарність та опади, на фоні яких, можливо, не буде «надто багато драматичних рухів з обох сторін» протягом зими.

«Це не означає, що все просто зупиниться. Ми абсолютно впевнені, що військові дії триватимуть протягом зимових місяців», — сказав та зазначив, що росія не демонструє готовності припинити бойові дії і, як очікується, продовжить наносити удари по об'єктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо про те, що парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом.

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