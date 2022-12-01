Потап і Настя Каменських спровокували чутки про розлучення

Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських, яка раніше різко відповіла російським хейтерам, спровокували чутки про розлучення. Прихильники артистів у соцмережах помітили, що вони перестали публікувати спільні фото чи з’являтися разом. Хмизу додав неоднозначний коментар самої Насті.

Нещодавно вона презентувала нову пісню «Мама-зима», в якій розповіла про розлучення з близькою людиною.

«Ця зима є, мабуть, однією з найскладніших для кожного українця. Але я впевнена, що незважаючи на всі перешкоди, ми обов’язково вистоїмо. Бо та безмежна любов та жага до життя, що притаманні українському народу, наділяє кожного з нас неабиякою силою», — так прокоментувала співачка нову композицію.

На пісню відреагував і Потап. Він написав: «Мама-зима. Вона мала на нас свої плани».

Прихильники пари запідозрили, що між Настею та Потапом щось не так. В мережі обговорюють особисте життя зірок та припускають, що вони переживають непростий період у стосунках.

Нагадаємо, на початку війни Потап і Настя перебували за кордоном та не поспішали повертатися. Спочатку до Києва приїхала Настя. Згодом прибув Потап та назвав причину, чому не повертався до України.

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