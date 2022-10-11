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«Ця війна приведе вас до краху»: Настя Каменських різко відповіла російським хейтерам

12:29 11 жовтня 2022
Настя Каменських

Після цинічного терористичного ракетного удару по Україні під публікаціями наших знаменитостей, які в соцмережах показали жахливі наслідки, нікчемні російські хейтери публікую коментарі, в яких радіють руйнуванням і смертям українців. Також вони пишуть повідомлення з погрозами.

Настя Каменських різко відповіла цим «нікчемним коментаторам» і пояснила, що саме вони, які підтримують терористичний режим свого кривавого вождя, у тому числі винні в нападі на Україну та тих звірствах, які чинить армія росії. Співачка вказує на разючу різницю між нами.

«Ви радієте смертям людей, зіпсованому дитинству дітей, руйнуванням цивільної інфраструктури, дитячих майданчиків, садків, житлових будинків, автобусів та університетів. Ми раділи, бо мостом постачалася техніка, яка бомбардує наші міста, вбиває людей та дітей, руйнує все, що Україна створювала роками та століттями. Тому що це незаконно збудований міст — символ окупації росією незалежних територій України, де до вашої появи жили мирно», — пише Настя.

Вона наголошує, що до 2014 року Україна жила спокійно. І якщо раніше Каменських ще вважала росіян заручниками режиму та пропаганди, то тепер вона зрозуміла — до війни причетні всі, хто мовчав, і хто зараз радіє трагічним подіям в Україні.

«Тепер ми вас, посібників війни, ненавидимо у відповідь. Після всього, що ваша країна принесла Україні. Тепер у нас адекватна реакція у відповідь на все, що відбуватиметься з вашою країною, аби вона скоріше припинила своє існування поряд з нами. Це не перша війна, розв'язана вами, але я дуже сподіваюся, що саме ця війна приведе вас до краху. Не тому, що ми бажаємо поганого, а просто, щоб вас — злих, ненавидящих, бажаючих смерті, тих, хто підкоряється, боїться, схильних до пропаганди — просто не було поряд з нами», — потужно звернулася Каменських.

Раніше чоловік співачки Потап розповів, як вона зверталася до зрадниці Ані Лорак та що та відповіла.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що співачка Світлана Лобода звернулася до російських жінок після ракетного удару по Україні.

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