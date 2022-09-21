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«Подивіться, як вродила яблунька моя»: Потап похизувався врожаєм з власного саду

15:11 21 вересня 2022
Потап

Продюсер та шоумен Потап, який після довготривалого перебування за кордоном під час війни повернувся до України, показав, чим займається вдома. Він похизувався урожаєм яблук з власного саду. Потап показав, як збирає стиглі червоні яблука.

«Подивіться, як вродила яблунька моя! Я ж її саджав! Збираємо врожай! Ой клас», — потішився Потап.

Раніше продюсер розказав, що за кордоном був задіяний у міжнародних проектах на підтримку України, та не міг повернутися раніше через параліч обличчя.

За словами Потапа, він продовжить участь у шоу «Голос країни» в якості тренера та підтримуватиме молодих артистів у цей складний час.

Нагадаємо, дружина шоумена Настя Каменських повернулася до України трохи раніше та вперше розкрила правду про свою вагітність.

Фото instagram.com/realpotap

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