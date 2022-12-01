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Україна

Військові отримали право на відпустку: Рада остаточного ухвалила важливий законопроект

18:39 1 грудня 2022
військовий

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

«Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8081 про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану», — написав він.

За словами нардепа, «за» проголосували 269 депутатів.

У законі передбачається, що в особливий період під час дії режиму воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Кожна з зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

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