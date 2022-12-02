У п'ятницю, 2 грудня, завершиться ігрова програма групового етапу чемпіонату світу з футболу в Катарі — у групах G та H визначаться останні учасники 1/8 фіналу.

У квартеті Е п'ятиразові чемпіони світу бразильці достроково забезпечили собі вихід до плей-оф, а ось за другу путівку розгорнеться справжня битва. Її володарем практично напевно стане найсильніший у поєдинку між Швейцарією та Сербією, причому більш привілейоване становище у представників країни годинників та сирів. Утім, не варто скидати з рахунків і Камерун, який у разі успіху з невмотивованими пентакампеонами також теоретично може розраховувати на місце у 1/8 фіналу.

Становище команд: 1. Бразилія — 6 очок (різниця м'ячів — 3:0); 2. Швейцарія — 3 (2; 1:1); 3. Камерун — 1 (2; 3:4); 4. Сербія — 1 (2; 3:5).

У групі H учасником 1/8 фіналу вже є Португалія. Прагне потрапити до плей-оф і Уругваю, який поки не забивав на нинішньому мундіалі — для цього зірковим Суаресу, Вальверде та Кавані необхідно перемагати Гану та сподіватися, що Португалія не програє Південній Кореї в паралельному поєдинку.

Становище команд: 1. Португалія — 6 очок (різниця м'ячів — 4:2); 2. Гана — 3 (5:5); 3. Південна Корея — 1 (2:3); 4. Уругвай — 1 (0:1).

ЧС-2022. 3-й тур

2 грудня (п'ятниця)

Група G

Сербія — Швейцарія 21:00 «MEGOGO. Футбол»; у записі — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"

Камерун — Бразилія 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Група H

Південна Корея — Португалія 17:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

Гана — Уругвай 17:00 «MEGOGO. Футбол»; у записі — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"

Нагадаємо, що до плей-оф чемпіонату світу вже пробилися 14 збірних: крім Бразилії та Португалії за підсумками групового турніру учасниками ігор навиліт стали Нідерланди та Сенегал, Англія та США, Аргентина та Польща, Франція та Австралія, Марокко та Хорватія, а також Японія та Іспанія

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