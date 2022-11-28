Пізній гол Каземіро у ворота Швейцарії достроково вивів Бразилію до плей-оф ЧС-2022: відеоогляд матчу

У понеділок, 28 листопада, завершилася ігрова програма 2-го туру чемпіонату світу з футболу у групі G. Після гольової «перестрілки» між Камеруном та Сербією (3:3) на «Стадіон 974» у Досі зійшлися лідери турнірної таблиці — Бразилія та Швейцарія

ЧС-2022. Група G. 2-й тур

Бразилія — Швейцарія — 1:0

Гол: Каземіро (83).

Європейці прогнозовано зробили ставку на надійну гру в обороні, але «пентакампеони», яким до кінця групового етапу через травму не допоможе зірковий Неймар, все ж таки змогли знайти свій шанс. І якщо точний удар Вінісіуса Жуніора не було зараховано, оскільки було зафіксовано офсайд ще в «зародку» результативної атаки, то на 83-й хвилині вже ніхто не зміг скасувати диво-удар Каземіро зовнішньою стороною стопи точно в кут, який достроково вивів Бразилію до плей-оф.

Таким чином, бразильці вперше з 2010 року стартували на чемпіонаті світу із двох перемог (та ще й «сухих»!), а також продовжили вражаючу безпрограшну серію на групових етапах мундіалів до 17 матчів. Востаннє південноамериканці програвали у групі аж на ЧС-1998, коли у третьому турі поступилися Норвегії (1:2).

Становище команд: 1. Бразилія — 6 очок (різниця м'ячів — 3:0); 2. Швейцарія — 3 (2; 1:1); 3. Камерун — 1 (2; 3:4); 4. Сербія — 1 (2; 3:5).

У вирішальному, 3-му, турі в групі G 2 грудня (обидва матчі — о 21:00) зіграють: Камерун — Бразилія, Сербія — Швейцарія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Південна Корея відіграла два м'ячі, але все ж таки програла Гані.

Фото fifa.com

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