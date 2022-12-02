У Раків конфлікти на роботі, у Левів та Близнюків — зміни в особистому житті: гороскоп на 2 грудня 2022 року

2 грудня астрологи називають днем, коли люди можуть виявляти зайву агресію. Всім знакам зодіаку радять уникати конфліктних ситуацій та обмежити спілкування з неприємними людьми. Найкраще провести цей день на самоті, за можливості — вдома.

Гороскоп для всіх знаків на 2 грудня пропонує slovofraza.com.

Овен

День сприятливий для спілкування, ділових переговорів, мандрівок. Можливі нові враження. Не виключено отримання корисної інформації, з якою прийдуть нові ідеї. Будьте готові до швидкого ухвалення рішень. Йде сприятливий період для нових знайомств та романтичних захоплень.

Телець

Не плануйте справ, які потребують великих фізичних чи емоційних зусиль. День підходить для нових знайомств, романтичних захоплень та активного відпочинку. Якщо хочете щось змінити у своєму особистому житті, не гайте часу — зараз для цього дуже вдалий час. І не відмовляйте у допомозі рідним.

Близнюки

Потрібно брати ініціативу у свої руки та добиватися того, чого хочете. В особистому житті можуть відбутися зміни на краще. Менше будьте на самоті, більше часу проводьте на свіжому повітрі. Не відмовляйте тим, хто потребує вашої допомоги.

Рак

У цей день на роботі можуть виникнути досить серйозні конфлікти. Намагайтеся зайняти нейтральну позицію, оскільки, помилившись, ви можете почати рубати безневинні голови.

Лев

Час позитивних змін, які можуть стосуватися як ділових, і особистих відносин. Можливі цікаві знайомства. У фінансовому відношенні ви можете виявитися трохи марнотратними, але це не вдарить по вашому бюджету надто серйозно.

Діва

Можна зайнятися плануванням нових серйозних справ. Тільки не надавайте великого значення випадковим непорозумінням. У родинному колі жодних негативних подій відбутися не повинно. На стан здоров'я та настрій добре вплинуть фізичні навантаження у розумних межах.

Терези

Не беріть на себе підвищених зобов'язань. Якщо щось у вас не виходить або просто душа не лежить до якоїсь справи, відкладіть її. Постарайтеся не втрачати спокою. Це не надто сприятливий час для романтичних зустрічей та нових знайомств.

Скорпіон

У багатьох справах ви зможете досягти значних результатів. Особливо вдалими можуть виявитися різні переговори, досягнення угод та ділові контакти. Для нових знайомств, романтичних зустрічей, а також зміцнення сімейних та родинних зв'язків період цілком благополучний.

Стрілець

Ви будете мати заряд неймовірної бадьорості і зможете впоратися з будь-якими поставленими перед вами завданнями. Не варто проводити час марно. Основна увага має бути спрямована на дім та сім'ю. Не сперечайтеся з людьми, яких любите. Своєю впертістю ви нічого не досягнете, а тільки відштовхнете близьких від себе.

Козеріг

Можна продовжувати роботу над започаткованими проектами, закінчувати справи. Потрібно працювати не поодинці, а в контакті з партнерами, або дотримуватися їхніх порад. Тоді набагато простіше реалізувати свої наміри. Є шанс налагодити стосунки з людьми, з якими не вдавалося порозумітися.

Водолій

Жодних серйозних помилок ви зараз не допустите, але слід уникати метушні та поспішних рішень. Доведеться займатися чужими проблемами. Пам'ятайте: не варто вірити чуткам, а тим більше деяким обіцянкам. Можливо, вас спробують ввести в оману.

Риби

День буде не найнапруженішим, але досить плідним у плані професійної діяльності. З'явиться можливість налагодити корисні контакти чи знайти потрібну інформацію. Виявляйте ініціативу. Займіться зміцненням здоров'я. Вдало можуть складатися нові романтичні знайомства, подорожі, розваги та покупки.

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Фото Pixabay

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