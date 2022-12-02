«Зустріч з Гаррі і Меган не планується»: Вільям і Кейт вирушили до США

Принц Вільям та принцеса Кейт приїхали до Бостона. Подружжя вручить нагороди в рамках заснованої Вільямом премії Earthshot Prize, яка відзначає рішення проблем зміни клімату та охорони навколишнього середовища.

Але візит набуває особливого значення, оскільки подружжя вперше відвідає Сполучені Штати за останні вісім років. І вперше вони приїхали туди з тих пір, як принц Гаррі і герцогиня Меган переїхали до Каліфорнії, зустріч між двома парами вважається «малоймовірною», повідомляє журнал People. Хоча Гаррі і Меган також будуть на Східному узбережжі найближчими днями. 6 грудня вони візьмуть участь у гала-концерті в Нью-Йорку.

З іншого боку, для Вільяма і Кейт на порядку денному їхньої поїздки, яка триватиме до 2 грудня, не так багато гламурних виступів. За повідомленнями ЗМІ, королівське подружжя хоче дізнатися про зусилля міста Бостон у боротьбі з наслідками зміни клімату.

Очікується, що Керолайн Кеннеді, посол США в Австралії та донька Джона Кеннеді, також зустрінеться з членами королівської родини. Вільям і Кейт відвідають Greentown Labs, коаліцію стартапів, які працюють над питаннями клімату, та некомерційну організацію Roca, яка працює з молоддю. В рамках візиту принц Уельський також стане гостем Президентської бібліотеки імені Джона Кеннеді, а принцеса відвідає «Центр розвитку дитини» при Гарвардському університеті, який є дослідницьким центром з питань раннього розвитку дітей. Потім відбудеться церемонія вручення премії Earthshot Prize. П'ять підприємців отримають по одному мільйону фунтів стерлінгів на підтримку своєї роботи у сфері захисту клімату.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон розчулила зустріч з українськими біженцями.



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