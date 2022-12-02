Як викликати поліцію у Києві без «102»: корисні телефони

В умовах перебоїв зі світлом правоохоронці розповіли, за якими номерами можна викликати поліцію, якщо телефон «102» перевантажений чи не працює.

Поліція Києва надала додаткові номери телефонів для зв’язку, які цілодобово підключені до мережі Інтернет завдяки платформі Starlink.

У разі відсутності стільникового зв’язку, за вказаними номерами з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки WhatsApp, Viber та Telegram, підключившись до Wi-Fi:

Чергова частина Голосіївського управління поліції — (063) 425−43−99 (Telegram), (067) 650−50−15 (WhatsApp, Viber);

Чергова частина Дарницького управління поліції — (073) 572−70−02 (WhatsApp, Telegram, Viber);

Чергова частина Деснянського управління поліції — (095) 322−05−58 (WhatsApp, Telegram, Viber);

Чергова частина Дніпровського управління поліції — (067) 650−69−23 (WhatsApp, Telegram, Viber);

Чергова частина Оболонського управління поліції — (067) 124−19−49 (WhatsApp, Telegram, Viber);

Чергова частина Подільського управління поліції — (063) 431−73−74 (WhatsApp, Telegram, Viber);

Чергова частина Печерського управління поліції — (067) 639−28−35 (WhatsApp Telegram, Viber));

Чергова частина Святошинського управління поліції — (098) 734−06−46 (WhatsApp, Telegram, Viber);

Чергова частина Солом’янського управління поліції — (068) 742−32−53 (WhatsApp, Telegram, Viber);

Чергова частина Шевченківського управління поліції — (067) 650−69−24 (WhatsApp, Telegram, Viber);

Чергова частина відділу поліції на станціях залізничного транспорту — (067) 639−28−80 (WhatsApp, Telegram, Viber);

Чергова частина управління поліції в Метрополітені — (096) 490−16−98 (WhatsApp, Telegram, Viber);

Чергова частина відділу поліції в річковому порту Київ — (068) 833−72−83 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Раніше у КМДА надали додаткові телефони для виклику «швидкої».

Фото Поліції Києва

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