На смак та вигляд — краще, ніж у ресторані: готуємо овочевий салат із сухариками

У період вимкнення світла більшість господинь намагаються знаходити прості, швидкі та смачні рецепти. Тож якщо ви не знаєте, чим здивувати рідних, кулінарка Юлія Джигалюк, яка раніше пропонувала рецепт фокачі, радить звернути увагу на цей салат.

Інгредієнти: мікс салатів

помідори чері (3−4 шт.)

сир фета 150 г

яйце (1−2 шт.)

скибочка хліба

насіння соняшника почищене Соус: 2−3 ст.л. оливкової олії

0.5 ч.л. солі

0.5 ч.л. цукру

1 ст.л. лимонного соку

1 ст.л. соєвого соусу

1 ч.л. французької гірчиці

1 ст.л. італійських трав

1 ч.л. соуса Pesto (за бажанням)

Приготування:

Нарізаємо овочі, яйця, сир. На салат викладаємо помідори, сир, яйце. Хліб ріжемо на квадратики і підсушуємо (можна на сухій сковорідці). Викладаємо підсушений хліб і посипаємо насінням соняшника. Зверху все поливаєм соусом.

Нагадаємо рецепт рогаликів на гарбузовому тісті від пані Юлії.

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