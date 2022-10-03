«Рідні зметуть їх зі столу дуже швидко»: готуємо рогалики на гарбузовому тісті

Що може бути краще, ніж жовтневого ранку приготувати улюблену каву і випити її разом із ароматними та жовтенькими, як сонце, рогаликами. Рецептом їх приготування у групі «Смаколик.юа» поділилась господиня зі Львова Юлія Джигалюк. За її словами, до випічки за бажанням можете додати будь-яку начинку.

Тісто: 250 г гарбуза

4 ст. л молока

100 г олії без запаху

2,5 склянки борошна (склянка 200 г)

2 ст. л цукру

1ст. л сухих дріжджів

Півпакетика ванільного цукру (пакетик 16 г)

Пудра

Приготування:

Гарбуз потерти на тертці і варити на маленькому вогні до стану пюре. В гарбузове пюре в кінці варіння додати 4 ст. л кип’яченого молока і проварити 2−3 хв. В тепле, не гаряче пюре додати дріжджі, цукор, ванільний цукор і все перемішати. Поступово додавати просіяне борошно, а потім олію і все ретельно вимісити.

Тісто має бути м’яке і пружне на дотик. Розділити на 4 частини, розкачати в круг і розділити на однакові частини (трикутної форми) і скрутити рогалики. Відразу викладаємо на деко, застелене пергаментом і випікати 20 хвилин при температурі 180−190 градусів. Після випікання кожен рогалик обкатати в пудрі.

Нагадуємо ще один рецепт рогаликів з дріжджового тіста на кефірі.

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