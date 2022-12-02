СБУ проводить контррозвідувальну операцію у монастирях УПЦ у трьох областях України (фото)

Співробітники Служби безпеки України провадять контррозвідувальні заходи не лише на звільнених територіях на сході України, але й переймаються протидією розповсюдженню ворожої ідеології, зокрема, й через релігійні громади. Так, нині тривають слідчі дії на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Як повідомляють в СБУ, зокрема йдеться про:

▪️ Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті;

▪️ Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (м.Житомир);

▪️ Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район);

▪️ Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район);

▪️ Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень церковних громад (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Під час слідчих дій

В спецслужбі наголошують, що у своїй діяльності дотримуються Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставляться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду.

Нагадаємо, численні факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором було розглянуто днями на засіданні Ради національної безпеки та оборони України. Як повідомив її очільник, президент Володимир Зеленський, Радбез доручив уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в російській федерації релігійних організацій. А Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності — вжити передбачених законом заходів.

Фото СБУ

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