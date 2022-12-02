Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні згадав про подію, яка відбулася 31 рік тому — 1 грудня 1991 року українці проголосували за незалежність країни на референдумі.

«Люди підтвердили Акт проголошення незалежності України — вільно й законно. Це був справжній референдум, а не якась імітація. Це був чесний референдум, і саме тому його визнав світ. І було важливо, що не просто політики, а саме люди поставили крапку в історії імперії, яка будувалася на запереченні волі людей. Яка вбивала, намагаючись увічнити заперечення волі людей, але яку люди все одно повалили. І якраз своєю волею. З того дня 1991 року українці пережили багато намагань перетворити крапку на три крапки чи на крапку з комою. Ми бачили багато діячів, які не могли заспокоїтися, що імперію таки повалили», — сказав він та додав, що й зараз українці боронять країну від таких «товаришів», які хотіли цьогоріч відзначати сторіччя імперії замість чергової річниці волі.

За його словами, такі намагання ні до чого не призведуть — прагнення українців жити вільно, яке було висловлене 24 серпня й підтверджене 1 грудня, не зламати.

«Українці більше ніколи не будуть камінчиками якихось там імперій. Ми вже вибороли це й забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. Забезпечимо, зокрема, духовну незалежність. Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі», — додав він.

Президент розповів про засідання РНБО, на якому розглядалися численні факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. Радбез доручив уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в російській федерації релігійних організацій. А Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності — вжити передбачених законом заходів.

За словами Зеленського, буде здійснюватися перевірка наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

«Всім органам, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. І застосувати персональні санкції — прізвища будуть оприлюднені невдовзі. Потребуємо підвищення статусу й посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави. Цими та іншими рішеннями ми гарантуємо Україні духовну незалежність», — додав він.

За словами Зеленського, у 1991 році наша держава стала саме на законний і демократичний шлях: «Цим шляхом ми й будемо йти далі. Лише правові кроки. Виважені рішення. І національні інтереси».

Нагадаємо, що останніми днями українська спецслужба та правоохоронці проводять безпекові заходи на території храмів, які належать до УПЦ (МП). Обшуки відбулися, зокрема, у Мукачевській єпархії, у монастирях на Рівненщині, а також у Києво-Печерській Лаврі.

Фото Офісу президента

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