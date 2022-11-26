Прихід суворих зимових умов в Україну має стати переломним моментом у російському вторгненні, оскільки тисячі кремлівських солдатів ризикують «замерзнути до смерті». Аналітик з питань оборони і безпеки професор Майкл Кларк повідомив, що мобілізовані російські війська не були забезпечені необхідним тепловим обмундируванням, необхідним для переживання суворих погодних умов, оскільки сибірський антициклон загрожує зниженням температури до «небезпечного для життя» мінімуму.

У розмові з телеканалом Sky News професор Кларк пояснив: «Взимку в Україні температура зазвичай може опускатися до трьох-чотирьох градусів морозу вдень. Якщо в Сибіру буде антициклон, що трапляється не щороку, але трапляється, то температура опуститься до мінус 20, а мінус 20 — це небезпечно для життя. Я припускаю, що якщо стане так холодно, дуже багато російських солдатів, ймовірно, замерзнуть до смерті в окопах. Їхнє зимове обмундирування жахливе, тоді як зимове обмундирування, яке отримали українські солдати, набагато краще, тому що це західне обмундирування».

Після часткової мобілізації додаткових 300 000 резервістів російські військові опинилися під серйозним тиском критичної нестачі обладнання. У соціальних мережах з'явилися відеозаписи того, як мобілізовані війська прибувають в Україну з радянським озброєнням, що перебуває в поганому стані, і не мають належного медичного і військового обмундирування. Крім того, деякі російські батальйони стверджували, що були розгорнуті без наметів і спальних мішків для захисту від холоду. Для порівняння, українці отримали достатню кількість західного обладнання, спеціально розробленого для роботи в умовах низьких температур.

Нагадаємо думку військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленко: «Російські передові підрозділи під Сватовим на 60% небоєздатні».

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