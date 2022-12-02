Перестаралися із секретністю: британські аналітики про те, чому провалився план путіна захопити Україну за 10 днів

У Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень Великобританії, де раніше розповіли про успішну тактику ЗСУ на півдні України, вважають, що план кремля захопити Україну за 10 днів зірвався через низьку підготовку росіян та надмірну втаємничиність.

Як пише «Українська правда», в RUSI вважають, що в москві розраховували, що швидка атака і кампанія з дезінформації допоможуть швидко взяти Київ, а до серпня 2022 — анексувати всю Україну.

Під Києвом росіяни мали перевагу у співвідношенні сил — 12:1, але окупанти виявилися непідготовленими на тактичному рівні до ефективного виконання свого плану. Наголошується, що про намір наступати на Київ не знали більшість російських підрозділів, їм не вистачало боєприпасів, пального, продовольства та чіткого розуміння, як їхні дії вписуються в загальний план.

Тож за рахунок секретності загарбники отримали перевагу у раптовості на оперативному рівні, але на тактичному рівні ЗСУ впоралися краще. Рашисти були відкинуті назад, як тільки Сили оборони України отримали можливість загрожувати їхній логістиці.

У RUSI стверджують, що тактична компетентність російських військових виявилася значно нижчою порівняно з очікуваннями багатьох спостерігачів, і що вищі інстанції загарбників надто довіряють первинній інформації, зібраній підлеглими на фронті та не аналізують її достовірності. При цьому російське командування не заохочує чесні доповіді про невдачі, а їхні військові завжди намагаються виконати наказ, навіть коли через зміну ситуації він ставав безглуздим.

Автори доповіді згадали і про погану оцінку російськими спецслужбами психології українців.

Тим часом у британському Міноборони вважають, що можливості зс рф відновити широкомасштабні наступальні операції обмежуються проблемами з логістикою та нестачею боєприпасів. Так, розвідка згадує про відхід рашистів із західного берега Дніпра на Херсонщині, що надало додаткових можливостей ЗСУ завдавати ударів по логістичним вузлам.

Раніше у Міністерства оборони Великобританії заявляли про підготовку нового пакету допомоги Україні — ЗСУ передадуть три вертольоти WS-61 Sea King.

Фото зі сторінки Міноборони України в соцмережах

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