Перехід з одного виду пенсії на інший: у ПФУ підказали, які нюанси потрібно врахувати

Українське пенсійне законодавство дозволяє людям, які мають право на різні види пенсій (за віком, з інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника тощо) переходити з одного виду виплат на інший. Наприклад, зі своєї пенсії за віком на пенсію померлого або загиблого чоловіка чи з пенсії з інвалідності на пенсію за віком.

В другому випадку, як зазначають в Пенсійному фонді України, потрібно враховувати, що пенсія з інвалідності ІІ групи призначається в розмірі 90% пенсії за віком. При цьому під час обчислення розміру пенсії з інвалідності до страхового стажу зараховується додатковий стаж — період з дня встановлення інвалідності до досягнення шістдесятирічного віку. При обчислені пенсії за віком враховується лише відпрацьований страховий стаж, а додатковий стаж не враховується.

Тобто, якщо одержуючи пенсію з інвалідності, пенсіонер продовжував працювати та за нього (або він сам за себе як ФОП) було сплачено внески, то він набув страховий стаж, який буде враховано при переході на пенсію за віком.

«І ще одна особливість. Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“, пенсіонеру, який після призначення пенсії з інвалідності продовжував працювати та набув не менш як 24 місяці страхового стажу і вперше переходить з пенсії з інвалідності на пенсію за віком, застосовується середня заробітна плата за три календарні роки, що передують року звернення за пенсією за віком», — додали в ПФУ.

Важливо пам'ятати, що переведення з одного виду пенсії на інший відбувається з дати подачі заяви за матеріалами пенсійної справи та з урахуванням додаткових документів про стаж або стаж та заробіток (у разі доцільності), які не враховані у пенсійній справі, у тому числі після призначення пенсії.

Нагадаємо, що з 1 грудня у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму деяким категоріям пенсіонерів збільшать виплати. Це проводиться автоматично, і додаткових звернень пенсіонерів не потребує.

Фото Pixabay

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